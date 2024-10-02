Lefkoşa Badminton Kulübü’nden önemli başarı

Antalya’da yapılan Veteranlar Türkiye Badminton şampiyonasına katılan Lefkoşa Badminton Kulübü önemli başarılar elde etmeyi başardı. 27-29 Eylül tarihleri arasında Antalya’da yapılan Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası’na katılan Lefkoşa Badminton Kulübü sporcuları elde ettikleri önemli başarılarla fark yaratmaya devam ediyor.
Antalya’da düzenlenen Veteranlar Türkiye Badminton şampiyonası 3 gün boyunca devam eden turnuvaya 128 sporcu katılırken, 35 +, 40 +, 45 +, 50 +, 55 +, 60 +, 65 +, 70 + Yaş kategorileri olmak üzere 8 kategoride yarıştılar.
ŞAMPİYONLUKLARA İMZA KOYDULAR
Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonasına katılarak yarışan Lefkoşa Badminton Kulübü başkanı ve antrenörü Nevzad Denerel, Denizli Bölgesi’nden katılan eşi Nurgül Çakır ile + 35 yaş Karışık Çiftler kategorisinde Şampiyon olurken, + 40 yaş Çift Erkekler kategorisinde Kuzey Kıbrıs’tan katılan eşi Güngör Acar ile ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Lefkoşa Badminton Kulübü antrenörlerinden Turhan Güney ise + 35 yaş Tek Erkekler Şampiyonu olarak önemli başarıya imza attı.
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