Lefke’den vazgeçmediler

K-PET Süper Lig ekiplerinden Lefke, bu akşam serbest transfer hakkı bulunan 3 yıldız futbolcusu, Kasım Tağman, Aykut Esmeraslan ve Yakup Esmeraslan’a imza attırdı.

Kasım Tağman, Aykut Esmeraslan ve Yakup Esmeraslan, başkan Adnan Doğruyol ile bir araya gelip kendilerini kulüplerinde tutan imzayı attılar. Yıldızlar tercihlerini kulüplerinden yana kullanırken, imzalar “Yeniden başlıyoruz.” yazılı pankart önünde atıldı.

Yıldızların Lefke’de kalması sonrasında Lefke’nin teknik direktörünün de Toygar Davulcu olması kesinleşti.