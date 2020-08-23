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Lefke’de şampiyon Merve Keser

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Lefke’de şampiyon Merve Keser
İsmet KARAOSMAN
Lefke Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 16 Ağustos şenlikleri çerçevesinde, CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında, yapılan puanlı golf şampiyonasında 45 puanla Merve Keser şampiyon oldu.
18 çukur tam handikap golf turnuvasına 30 sporcunun katılırken, turnuvada 45 puanla birinci olan Merve Keser’i, 40 puanla John Edridge ve 38 puanla RhonaAtkinsikinci ve üçüncü  olaraktakip etti.
Turnuvada dereceye girenlere kupaları,LefkeBelediyesi Müdürü Haluk Giray tarafından takdim edildi. Turnuva sonrasında, tüm katılanlara Lefke Belediyesi tarafından CMC Golf Clup’da yemek düzenlendi.
 
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