Lefke’de Mustafa Omay anısına yarıştılar

Atıcılık Federasyonu ile Lefke Avcılık Atıcılık Birliği işbirliğinde organize edilen sporting yarışması önceki gün yapıldı.
Mustafa Omay anısına Lefke Atış Poligonu’nda yapılan Sporting yarışmasında dereceye girenlere ödülleri atışlar sonrasında düzenlenen ödül töreninde yetkililer tarafından verildi.
Sonuçlar.
Veteranlar :
1.Ahmet Yamaner
2.Yaşar Çiftgül
3.Bülent Kibar
Gençler :
1.Erkan Yolaç
2.Yıldıray Akansel
3.Mustafa çetereisi
Avcılar :
1.Ömer Oksu
2. Reşat Yolaç
3. Cemal Tecen
Atıcılar
1. Hüseyin Şener
2. İzzet Hakkıoğlu
3.Fuat Demirkan
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