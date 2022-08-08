Lefke’de Mustafa Omay anısına yarıştılar

Atıcılık Federasyonu ile Lefke Avcılık Atıcılık Birliği işbirliğinde organize edilen sporting yarışması önceki gün yapıldı.

Mustafa Omay anısına Lefke Atış Poligonu’nda yapılan Sporting yarışmasında dereceye girenlere ödülleri atışlar sonrasında düzenlenen ödül töreninde yetkililer tarafından verildi.

Sonuçlar.

Veteranlar :

1.Ahmet Yamaner

2.Yaşar Çiftgül

3.Bülent Kibar

Gençler :

1.Erkan Yolaç

2.Yıldıray Akansel

3.Mustafa çetereisi

Avcılar :

1.Ömer Oksu

2. Reşat Yolaç

3. Cemal Tecen

Atıcılar

1. Hüseyin Şener

2. İzzet Hakkıoğlu

3.Fuat Demirkan

