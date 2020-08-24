Lefke’de hedefe attılar

KKTC Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Skeet Lefke Kupası finali Lefke Avcılık ve Atıcılık Kulübü Poligonunda yapıldı.
Müsabakalarda ülkemizin her yerinden 51 sporcu yarıştı. Çeşitli kategorilerde gerçekleştirilen final müsabakaları, Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, UBP milletvekili İzlem Gürçağ, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve çok sayıda sporsever tarafından izlendi. Etkinlikte dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından takdim edildi.
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