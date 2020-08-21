Lefke’de hedefe atacaklar

Skeet Lefke Kupası müsabakası 22-23 Ağustos’ta Lefke Poligonunda yoğun atıcı katılımıyla düzenleniyor

Atıcılık Federasyonun 2020 faaliyet programında yer alan Skeet Lefke Kupası müsabakası 22-23 Ağustos, Cumartesi ve Pazar günleri Lefke Poligonunda düzenleniyor.

Federasyona üye kulüplerden yoğun atıcı sporcu talebi yapılan müsabaka, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik teknik kuralları çerçevesinde organize edildi. İki gün sabah saat 09:30’da başlayacak atışlarda, toplamda 125 plak hedefe gerçekleştirilecek. 125 atıştan sonra en iyi puanı elde edecek olan 6 sporcu arasından, final atışları ile müsabakada ilk üç dereceyi paylaşacak atıcı sporcular belirlenecek.

Müsabaka kategorileri; Büyük Erkekler A ve B sınıfları, Genç Erkekler, Veteran Erkekler ve Kadınlar olarak tasnif yapılacaktır. Atıcı sporcuların bireysel puanları, aynı zamanda Kulüplerin Takım puanlarını da oluşturacak. Ödül töreni 23 Ağustos Pazar günü müsabaka bitiminde poligonda düzenlenecektir.

