Lefke’de golf heyecanı yaşanacak

Lefke Belediyesi Sponsorluğunda 23 Ağustos Pazar günü, CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda gerçekleşecek olan Geleneksel Lefke Open Golf Turnuvası’na katılımın yüksek olması bekleniyor.

Stableford formatında 18 çukur ve full handicap olarak oynanacak turnuvayı geçen yıl John Eldridge kazanmıştı.

