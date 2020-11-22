Lefke’de cimnastik çalışmaları başlıyor

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Lefke Belediyesi işbirliğinde Lefke bölgesine cimnastik sporu çalışmaları, 28 Kasım Cumartesi günü başlayacak

KTC Cimnastik Federasyonu ile Lefke Belediyesi işbirliğinde Lefke bölgesine cimnastik sporunu getirmek için tüm hazırlıklar tamamlandı

Cimnastik Federasyonunun destekleri ve Lefke belediye başkanı Aziz Kaya' nın yardımları ile gerçekleşecek olan cimnastik faaliyetleri ile ilgili Cimnastik Federasyonundan şu açıklama yapıldı:

Cimnastik Federasyonundan, Lefke’de başlayacak çalışmalarla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Çocuklarımıza dokunmak güzeldir. Yarınları yetiştirebilmek için tek yumruk olduk. Çalıştık, yorulduk ve sona geldik.

Çocuklarımızla buluşmak için geri sayım başladı. Biz hazırız. Peki ya siz? Hem açılış tadında hem de dillere destan bir gösteriye ne dersiniz? Sen de bize katıl. 28 Kasım Cumartesi saat 15:00’te Lefke’de buluşalım.”