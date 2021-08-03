Lefke’de başarılı atışlar

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde başlayan Skeet-Trap Lefke Kupası Müsabakalarının 1. etabı tamamlandı. 31 Temmuz-01 Ağustos tarihlerinde SkeetLefke Kupası, Lefke Poligonunda gerçekleştirildi.
İki gün süren Skeet müsabakasında yüksek derecelerde seyreden hava sıcaklığına karşı başarılı atışlar yaptılar. Birinci gün 75 ve ikinci gün de 50 plak hedefe atışlar yapılarak toplam 125 sıralama atışlarından sonra final atışları ile kupa sporcu dereceleri belirlendi.
Müsabaka, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları ve KKTC Atıcılık Federasyonunun müsabaka düzeni çerçevesinde organize edildi.Trap Lefke Kupası 07-08 Ağustos tarihlerinde Özer Boyacı Poligonunda gerçekleştirilecek.
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