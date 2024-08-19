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Lefke Open Golf Turnuvası Şampiyonu Gülay Garabli...

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Lefke Open Golf Turnuvası Şampiyonu Gülay Garabli...
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Lefke Şenlikleri çerçevesinde, 18 Ağustos Pazar gün CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında gerçekleşen Lefke Open Golf Turnuvası’nı 39 Puan ile Gülay Garabli kazandı. Course handicapın % 90’ı baz alınarak Stableford formatında 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 34 puan ile John Eldridge alırken 33 puan ile Engin Portakalcıoğlu üçüncülüğü elde etti.
Turnuva sonrası derece alanların kupaları ve ödülleri Lefke Belediye Başkan’ı Aziz Kaya tarafından verildi.
 
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