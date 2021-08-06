Lefke Kupasında heyecan sürüyor

Skeet Lefke Kupası 31 Temmuz-01 Ağustos tarihlerinde Lefke Poligonunda tamamlandıktan sonra, gözler 07-08 Ağustos tarihlerinde Özer Boyacı Poligonunda gerçekleşecek kupanın 2. etabına çevrildi.

İki gün sürecek Trap Lefke Kupası müsabaka atışlarında birinci gün 75 ve ikinci gün de 50 plak hedefe atışlar yapılacak. Toplam 125 sıralama atışlarından sonra final atışları ile kupa sporcu dereceleri belirlenecek.

Müsabaka, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları ve Federasyonun müsabaka düzeni çerçevesinde organize edildi.



