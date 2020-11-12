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Lefke cimnastik ile buluşmak için gün sayıyor

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Lefke Belediyesi ile KKTC Cimnastik Federayonu işbirliğinde, Lefke’de cimnastik çalışmalarını başlatmak için başlatılan çalışmalarda sona gelindi

Lefke cimnastik ile buluşmak için gün sayıyor
KKTC Cimnastik Federayonu yönetimi, cimnastik sporunu ülke geneline yaymak ve cimnastiğin daha da gelişmesini sağlamak için cimnastik sporunun bölgelere yayılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Lefke Belediyesi ile KKTC Cimnastik Federayonu işbirliğinde, Lefke’de cimnastik çalışmalarını başlatmak için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. KKTC Cimnastik Federayonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, çalışmalara katkı koymak için Lefke’ye giderken, Lefke Belediyesi yetkilileri Çise Mevlit Zabit ve Haluk Giray ile birlikte salonu hazırladı.
Çise Mevlit Zabit, Hasan Sapsızoğlu ve Haluk Giray zeminin hazırlarlarken, aletleri de kurarak cimnastik yapmaya gelecek sporculara için güzel bir ortam hazırladılar.
 
 
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