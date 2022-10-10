Lapta’da çocuklar cimnastikte gelişiyor

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Lapta Belediyesinin bölgeye kazandırdığı Tekin Adalı Spor Merkezine ziyaret ederek, yapılan cimnastik çalışmalarını yerinde izledi.

Lapta Belediye başkanı Mustafa Aktuğ ile birlikte yapılan ziyaretle ilgili olarak Hasan Sapsızoğlu yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Lapta bölgemizdeki Tekin Adalı Spor Merkezine ziyarette bulunarak cimnastik çalışmalarımızı yerine izleme fırsatı buldum.

Çocuklarımızın gelmiş olduğu nokta müthiştir. Bu güzelliğin oluşmasında emeği geçen çocuklarımızı, Süleyman Göksu hocamızı, ailelerimizi, yardımcı antrenörlerimizi kutlarım.

Bu güzelliğin oluşmasını sağlayan Lapta Belediye başkanı Mustafa Aktuğ, belediye ekibine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.”

