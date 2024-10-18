Kuzey Kıbrıs’ta dünya çapında tavla turnuvası

Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası’na, Girne`de denize sıfır konumu yanında misafirlerine sunduğu sonsuz imkan ve birinci sınıf hizmet kalitesiyle Merit Park Hotel 5-10 Kasım 2024 tarihleri arasında ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nin öncü oteller zinciri Merit Turizm Grubu ile Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğinde, dünyanın en büyük modern tavla organizasyonu olarak değer gören ve bu yıl 11.’si düzenlenen Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası’na, Girne`de denize sıfır konumu yanında misafirlerine sunduğu sonsuz imkan ve birinci sınıf hizmet kalitesiyle Merit Park Hotel ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 5-10 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuva, dünyanın dört bir yanından gelen tavla tutkunlarını ağırlayarak büyük bir uluslararası buluşmaya sahne olacak.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılımcı ilgisi beklenen organizasyon, Kuzey Kıbrıs’ın turizm tanıtımına önemli katkılar sunacak. Amerika, Danimarka, Rusya, Norveç, Kuveyt, İngiltere, Macaristan, Almanya, Malta, Arjantin, Brezilya, Japonya, Avustralya, Kanada, Yunanistan ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 30’dan fazla ülkeden 300’den fazla tavla oyuncusu Merit Park Hotel’de bir araya gelecek. Etkinlik, Kuzey Kıbrıs’ın modern tavla sahnesindeki yükselişini pekiştirerek, bölgeyi dünya çapında bir tavla merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

Dünya Tavla Federasyonu Genel Sekreteri Marco Fornasir ve Federasyon Baş Direktörü Arda Fındıkoğlu tarafından yönetilecek olan turnuvaya kayıtlar, 4 Kasım 2024 itibarıyla başlayacak. Her seviyeden oyuncuya açık olan bu prestijli etkinlik, dünya genelinden profesyonel ve amatör tavla oyuncularını aynı çatı altında buluşturarak unutulmaz bir deneyim sunacak.

KUZEY KIBRIS’IN GLOBAL TAVLA MERKEZİ OLMA YOLUNDAKİ İLERLEMESİ

Merit Park Hotel’de düzenlenecek olan bu turnuva, sadece tavla tutkunlarını değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ın kültürel ve turistik zenginliklerini keşfetmek isteyen ziyaretçileri de cezbediyor. Turnuvanın uluslararası ölçekte ilgi görmesi, bölgenin tanıtımına katkıda bulunurken, Kuzey Kıbrıs’ın dünya çapında bir tavla merkezi olarak konumunu güçlendiriyor. Organizasyonun, KKTC’nin global arenadaki tanıtımına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Katılımcılar, yalnızca turnuva heyecanı yaşamayacak, aynı zamanda Merit Park Hotel’in sunduğu lüks konaklama, dinlenme ve eğlence olanaklarının da tadını çıkaracaklar.

