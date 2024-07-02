Kuzey Kıbrıs Yelken ve Denizcilik Festivali 2024 kapsamında düzenlenen ve büyük bir ilgiyle takip edilen Kuzey Kıbrıs Turkcell Monohull Yelken Yarışları'nın şampiyonları belli oldu. Festivalin en önemli etkinliklerinden biri olan ve Girne Marina’da gerçekleşen bu yarış, yelken severler için heyecan dolu anlara sahne oldu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Kuzey Kıbrıs Turkcell Monohull Yelken Yarışları'na toplamda 11 takım katıldı. Takımlar arasında gerçekleşen mücadele sonucunda, S/Y Neslisu, S/Y Gemii (Dosina Sailing Team) ve S/Y Lilith adlı ekipler dereceye girerek turnuvanın şampiyonları oldu. Yarışlara Kuzey Kıbrıs'taki kulüplerin yanı sıra Türkiye’den de katılım gerçekleşti. Mersin Marina Yelken Kulübü, Side Yelken Kulübü ve Kemer Sailing School ekipleri turnuvaya katılarak renk kattılar.

SPONSOR DESTEĞİ VE ÖDÜL TÖRENİ

Kuzey Kıbrıs Turkcell, bu prestijli yarışın ana sponsorluğunu üstlenerek spora olan desteğini bir kez daha gösterdi. Turnuva boyunca sağladıkları destek nedeniyle Kuzey Kıbrıs Turkcell'e bir plaket takdim edildi. Plaketi, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir teslim aldı. Küçüközdemir, bu tür etkinliklere destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve Türkiye’de olduğu gibi Turkcell’in ülkemizde de sporun ve sporcunun yanında olduğunu, katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ödül töreninin ardından Kürşat Başar ve orkestrası, gerçekleştirdikleri konserle katılımcılara özel bir Kıbrıs yaz akşamı yaşattı.

