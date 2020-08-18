Kuşak sınavında, 93 sporcu terfi etti

58. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı. 58. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, üye derneklerin antrenman salonlarında ve federasyon antrenman salonunda yapıldı.
Sınava üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 93 sporcu başarılı olarak terfi etti.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;
SARI KUŞAK
Ali Orhan Körler
Nejdet Güler
Ege Dal
Ada Başpınar
Ayşenur Ekiz
Ozan Özkan
Baybars Özcömert
Yaman Saif
Osama Dahkl
Damla Yıldırım
Göksel Giyiner
Emre Elvansoy
Yunus Koruk
Azat Hocamkuluyev
Baburhan Karyagdyev
Ali Şevket Koç
Mustafa Dokuzoğlu
Hasan Kınay
Abdullah Çebi
İsmail Hakkı Çebi
İbrahim Çebi
Caner Necatigil
İsmail Cem Azak
SARI YEŞİL KUŞAK
Ayşegül Karakeçi
YEŞİL KUŞAK
Matina Jasmi
Hayat Memiş
Diana Baltayev
Rustam Baltayev
Eylül Kaşkan
Egemen Bayram
Mehmet Efe Özakdenizli
Mesut Kural
A. Yakup Karahan
Akan Yorulmaz
Atilla Atalay ergin
Mustafa Alp
Mert Şehirli
Onur Demirel
Meryem Çakmak
Mervan Göl
YEŞİL MAVİ KUŞAK
Ata Kontosoğlu
Ömer tuzluca
Oğuzhan Ekici
Kardelen Domrul
Batuhan Cerit
Mehmet S. Çangar
MAVİ KUŞAK
Sude Hepbilgin
Atakan Umut Başpınar
Yusuf Rabiah
Muhsin Karamano
Özgür Kuşcu
Yusuf Karahan
Kadir Taliman
Taşkın Ercantan
Ahmet Özer Şehireli
Tuana Şehirli
Recep Ersen
Berefin Kaya
Yıldız Açilova
Alex Aksu
Aydın aksu
Mehmet Korkmaz
Hüseyin Barut
Meryem Gedeş
Osman Yiğit İlhan
Bade Gülenoğlu
MAVİ TURUNCU KUŞAK
Yiğit Özer
Belgin Irmak Biçer
Öykü Deniz Biçer
Mehmet Altınöz
Arda Domrul
TURUNCU KUŞAK
Bensu Özaydın
Radiye Güler
Ali İhsan Güler
Efe Yetimoğlu
İlksu Torun
Ali Tunçkaya
Buket Buse Gökboğa
Sulay Tunçkaya
Birkan Kızılkaya
Diran Sanıvar
Gazanfer Tütüncü
TURUNCU-KAHVERENGİ KUŞAK
Armağan Ege Mavşan
KAHVERENGİ KUŞAK
Merthan Ozan
Mehmet Nedir Güler
Osman Buğra Erkoç
Atakan Zorba
EmineGöçer
BartuCeylangüden
HaticeErdem
YalınYücener
MeryemArslan
Denis Burçel
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