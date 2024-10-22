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Kupalar Tatar ve Üstel’den

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3 uluslararası organizasyonun kupa töreni devlet yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi

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Kupalar Tatar ve Üstel’den
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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu evsahipliğinde üç gün boyunca Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen üç uluslararası Müsabaka 21. Avrupa-Asya GTF Taekwondo Şampiyonası 2024, 34. KKTC WTF Taekwondo Şampiyonası 2024 ve 9. WBMF Renkli Kuşaklar  2024 , şampiyonası’nın kapanışı devlet ve hükümet yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Müsabakaların tamamlanmasının ardından önceki akşam gerçekleştirilen kapanış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık Ulaştırma bakanı Erhan Arıklı, Maliye bakanı  Özdemir Berova, Çalışma ve sosyal güvenlik  bakanı  Sadık Gardiyanoğlu  ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi  Yasin Ekrem  Serim, katılarak dereceye giren takımlara kupalarını verdiler.
 Kupa töreni öncesinde KKTC Genç Milli Taekwondo takımı  ile , Karate takımlarının Gösterisi büyük beğeni ve alkış aldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada , KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido federasyonunu ve Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’i kutlayarak başarılarının devamını diledi
Cumhurbaşkanı Tatar, federasyonu faaliyetlerini yakından izlediğini , beğenerek desteklediğini , ülkemizi kendi bayrağı ve kemliğimiz ile temsil etmelerinden büyük bir  memnuniyet duyduğunu söyledi.
Müsabakanın Sponsörlere Ödüllerini veren Başbakan Ünal Üstel , Avrasya salonunun  ısıtma, soğutma ve havalandırma  sisteminin ihale edildiği müjdesini  verdi.
GTF Başkanı Linda park, Yıllarca Gazimağusa’da Federasyonumuzun  Temsilciliğini yapan Başbakan yardımcısı Fikri Ataoğluna  Karakuşak Diplomasını takdim etti.
 
Üç günün sonunda Genel klasmanda
1.      KKTC
2.      Bulgaristan
3.      Türkiye      
4.      İran
5.      Rusya
 
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