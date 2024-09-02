Kumyalı Plajı’nda merhum gençler anısına plaj futbolu turnuvaları yapıldı

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi köylerinden Kumyalı’da düzenlenen anı turnuvalarında rahmetli sporcularımızın aziz hatıraları yaşatıldı!Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi desteğiyle Kumyalı Spor Kulübü tarafından organize edilen Cemal Tekmanoğlu - Sadık Karamansoylu Voleybol Anı Turnuvası ve Hasan Öztürk - Fikri Bağrıkaralı Futbol Anı Turnuvası, büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Bu turnuvaların, aramızdan ayrılan değerli gençlerin aziz hatıralarını yaşatmak adına düzenlendiği bildirilirdi.Dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, gençlerimizin spora olan ilgisinden ve bu tür organizasyonlarla köylerimizin sosyal hayatına katkı sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Cemal Tekmanoğlu - Sadık Karamansoylu Anı Turnuvası sonuçları:• 1. Takım: Tugay Yavuz, Fahri Serdahoğluları, Hilmi Kızıltay• 2. Takım: Özgün Aydıntan, Salih Yıldız, Hakan Ceylanlı ve Mehmet Ali Demir• 3. Takım: Hasan Duman, Ersin Korkmaz, Mert KorkmazHasan Öztürk - Fikri Bağrıkaralı Futbol Anı Turnuvası sonuçları:• 1. Takım: Kaplıca• 2. Takım: Kumyalı• 3. Takım: Ziyamet