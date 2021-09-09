Kulaçlar zafer için atıldı

Karabetça Spor Kulübü’nün, Yavuz Çıkarma Plajı’nda (Escape Beach) düzenlemiş olduğu 3 km’lik ve 1,5 km’lik “30 Ağustos Zafer Bayramı Yüzme Maratonu” gerçekleştirildi.

Maraton, kızlar ve erkeklerde minikler, küçükler, gençler, büyükler, masterler ve genel klasmanda gerçekleşti.Maratona katılan yüzücüler Zafer Bayramı için kulaç attılar.

Yoğun bir katılım ile gerçekleşen maratonda aileler coşkulu tezahüratları ile yüzücülere destek verdiler. Dereceye giren sporcular madalya, kupa ve sponsorların hediyeleri ile ödüllendirildiler. Tüm katılımcılara maratona katılıp destek verdileri için madalya verildi.

