banner583
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
63 0
Güney'de yetişkin nüfusun yüzde 75'i çift aşılı
Güney'de yetişkin nüfusun yüzde 75'i çift aşılı
17 0
 
Anıt mezar tartışması büyüdü
Anıt mezar tartışması büyüdü
21 0
Gustavo Assunçao Galatasaray'da
Gustavo Assunçao Galatasaray'da
15 0
“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”
“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”
154 0
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
55 0
Türkiye, kritik virajda
Türkiye, kritik virajda
24 0
banner661

Kulaçlar zafer için atıldı

banner476

banner666
Kulaçlar zafer için atıldı
Karabetça Spor Kulübü’nün, Yavuz Çıkarma Plajı’nda (Escape Beach)  düzenlemiş olduğu 3 km’lik ve 1,5 km’lik  “30 Ağustos Zafer Bayramı Yüzme Maratonu” gerçekleştirildi.
Maraton, kızlar ve erkeklerde minikler, küçükler, gençler, büyükler, masterler  ve genel klasmanda gerçekleşti.Maratona katılan yüzücüler  Zafer Bayramı için kulaç attılar. 
Yoğun bir katılım ile gerçekleşen maratonda aileler coşkulu tezahüratları ile yüzücülere destek verdiler. Dereceye giren sporcular madalya, kupa ve sponsorların hediyeleri ile ödüllendirildiler. Tüm katılımcılara maratona katılıp destek verdileri için madalya verildi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.