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Kulaçlar rekorlara atıldı

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Bireysel Yüzme Müsabakaları'nın 2. gününde 7 yüzücü, 7 rekor kırdı. Yüzücüler böylelikle 2 günde 13 KKTC rekoru kırmış oldular

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Kulaçlar rekorlara atıldı
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Yıldız, Genç, Büyük (13+yaş) Bireysel Yüzme Müsabakaları'nın 2. gününde 7 yüzücü, 7 rekor kırdı. Yüzücüler böylelikle 2 günde 13 KKTC rekoru kırmış oldular.
Enes Kansız 200m kelebek yarışında 02:14.19 derecesiyle KKTC rekorunu, Özgül Çetin 400m serbest yarışında 04:43.40 derecesi ile KKTC rekorunu, Emre Ersoy 50m sırtüstü yarışında 00:27.00 derecesiyle 17-18 yaş rekorunu, Berk Gülerler 100m kurbağalama yarışında 01:07.59 derecesiyle 17-18 yaş rekorunu, Mert Türsoy100m kurbağalama yarışında 01:07.82 derecesiyle 15-16 yaş rekorlarını, Rüzgar Maneoğlu 50m kelebek yarışında 00:27.04 derecesiyle 15-16 yaş rekorunu, Hüseyin Hasan Çakır 400m serbest yarışında 04:34.13 derecesiyle 14 yaş rekorunu kırdılar.
 
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