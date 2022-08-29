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Küçük cimnastikçilerimiz, Birinci Ligde kalıcı oldu

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Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnastik Minik – Küçük Erkekler Müsabakasına, Cimnastik Milli Takımımız da katılacak. Küçükler kategorisinde Cimnastik Milli Takımı Türkiye 6.sı oldu

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Küçük cimnastikçilerimiz, Birinci Ligde kalıcı oldu
KKTC Cimnastik Federasyonu, KKTC Cimnastik Şampiyonasında dereceye giren minik – küçük sporcuları Türkiye’de yarışmaya gönderdi.
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnastik Minik – Küçük Erkekler Müsabakasına, Cimnastik Milli Takımımız da katılacak. Küçükler kategorisinde Cimnastik Milli Takımı Türkiye 6.sı oldu.
Küçükler kategorisinde Ahmet Eren Albayrak, Mustafa Kerem Albayrak, Berk Mevlüt, Yusuf Taşköprü ve Celal Yağız Sapsızoğlu’ndan oluşan Cimnastik Milli Takımımız aldığı yüksek puanlarla dikkat çekti.
Birinci Ligde kalıcı olmayı başaran Cimnastik Milli Takımımızda en yüksek puanları ikizler Ahmet Eren ve Mustafa Kerem Albayrak aldı.
 
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