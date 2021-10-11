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KTSYD’de bölge toplantıları devam ediyor

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KTSYD’de bölge toplantıları devam ediyor
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu almış olduğu karar çerçevesinde düzenlediği bölge toplantıları devam ediyor.
Bu çerçevede her bölgede üyesi bulunan derneğin bir süre önce Mağusa bölgesi üyeleri ile yaptığı toplantının ardından ikinci bölge toplantısı geçtiğimiz hafta Güzelyurt ve Lefke bölgesi üyeleri ile Lefke’de gerçekleştirildi.
Toplantıda üyelere yeni dönemde yapılması planlanan kısa ve uzun vadeli faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi verilirken, üyelerin görüşleri dinlendi. Dernek başkanı Burhan Gürkan katılım gösteren üyelere teşekkür ederek, her türlü görüş ve önerilere her zaman açık olduklarını belirtti.
Belirli aralıklarla düzenlenecek bölge toplantıları ilerleyen günlerde diğer bölgelerde de devam edecek.
 
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