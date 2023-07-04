KTSYD “Yılın Başarılıları Ödül Töreni” dün akşam yapıldı

-Tongsir

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ise konuşmasında, TSYD-KTSYD’nin uzun yıllardır kardeş kurumlar olarak işbirliği içerisinde olduklarını ve bu işbirliğinin hep devam edeceğini belirtti.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), geleneksel olarak düzenlediği “Yılın Başarılıları Ödül Töreni” dün akşam yapıldı.KTSYD’den verilen bilgiye göre, dernek binasındaki havuz başında düzenlenen ödül törenine, Cumhurbaşkanı vekili, Meclis Başkanı Zorlu Töre, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Patisi Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Hakan Muhtaroğlu, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, EAK Başkanı Erodotos Miltiadous ve davetliler katıldı.-Üstün Hizmet Ödülü Göktaş’a, Yılın Sporcusu Ödülü Savaşkan’a verildiAçıklamaya göre, Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet ödülü Kıbrıs Türk futboluna uzun yıllar hizmet veren Süleyman Göktaş’a, Mete Adanır Yılın Sporcusu ödülü atletizm hayatını Türkiye’de sürdüren yüksek atlama branşındaki atlet Buse Savaşkan’a verildi.-Yılın antrenörü Ayşe Günerman Özılgaz, Yılın Hakemi Mehmet SezenerYönettiği Leventspor ile U14 Türkiye Kızlar Şampiyonası’nı dördüncü, Türkiye U16 Kızlar Şampiyonası’nı yedinci olarak tamamlayan okul sporlarında Levent Kolej ile Türkiye Ortaokullar Birinciliği’ni üçüncü olarak tamamlama başarısı göstererek Türkiye’de yer alan takımlar arasında takımının en iyiler arasında yer almasını sağlayan Ayşe Günerman Özılgaz’a Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü ödülü takdim edildi.Futbolda Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü bu yıl 2022-23 sezonunda Süper Lig, Birinci Lig ve Kıbrıs Kupası olmak üzere 35 maçta görev yapan ve bu kulvarlarda en fazla görev alan hakem olarak sezonu tamamlayan Mehmet Sezener’e verildi.-Zeka Özteknik Özel ÖdülleriZeka Özteknik adına verilen özel ödüller de hentbolda Şemsi Yıldırım, futbolda Tahsin Özler, teniste Bekir Devran Esendağlı’na takdim edildi.-Şampiyon Melekler Özel ÖdülüGecede ayrıca 6 Şubat depreminde Adıyaman’da hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin adının yaşatılması adına ödüllere ‘Şampiyon Melekler Özel Ödülü’nün eklenmesini kararlaştırdı ve bu yılki ödül Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne verildi.-Gürkan“Buruk ama gururlu bir gece yaşıyoruz” diyerek sözlerine başlayan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, “Adıyaman depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerimizden dolayı buruk bir gece, başarılı sporcularımızdan dolayı gururlu bir gece yaşıyoruz ” dedi.Gürkan ayrıca “Yönetim Kurulu olarak çok yoğun geçen değerlendirmeler sonrasında ödül almaya hak kazananları belirledik. Ülkemizde çok başarılı sporcularımız var. Bu da ayrıca bizleri gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Katkı koyan yönetim kurulu üyeleri, dernek personeli, sponsorlarımıza ve bu organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Gürkan ayrıca görev süresinin dolduğu bu günlerde kendisine katkı sağlayan tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.-TöreCumhurbaşkanı vekili ve Meclis Başkanı Zorlu Töre, spor yazarlığının önemine işaret ederek, derneğin 40. kuruluş yıl dönümü olduğunu, derneğin KKTC ile aynı yaşta olduğunu söyledi.Uluslararası arenada Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor ambargosuna değinen Töre, bu ambargoların bir haksızlık ve adaletsizlik olduğunu kaydetti.Kıbrıs Türk gençliğinin ambargolara rağmen fırsat buldukları arenalarda büyük başarılar elde ettiğine dikkat çeken Töre, ambargoların kalkması durumunda daha büyük başarılara imza atılacağına inanç belirtti.Uluslararası spor kurumlarına çağrıda bulunan Töre: “Gelin Kıbrıs Türk gençlerine izolasyonları kaldırınız. İnsanlık suçu işlemekten vazgeçiniz. Çünkü spor yapmak her insanın hakkıdır. Birleşmiş Milletlerde de bu en doğal hak olarak tanımlanır. Ama gelin görün ki buna rağmen ambargolar devam ediyor” dedi.Spor yazarlarının bu konuda da büyük çaba gösterdiğini ve bu anlamda kendilerini kutladığını ifade eden Töre, tüm spor yazarlarına görevlerinde başarılar diledi.Töre, ödül kazanan tüm sporcuları tebrik ederken, gecede emeği geçen herkese teşekkür etti.-ErhürmanAna muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, her türlü olumsuzluklara rağmen gençlerin sporun çeşitli dallarında başarılar kazandıklarını ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.Ülkede kurumsal yapıların sürekliliği olmadığı bir süreçte Kıbrıs Türk spor yazarlarının 40. yıllını kutlamalarının çok önemli olduğunu belirterek dernek yönetimini tebrik etti.