KTSYD, UPTOWN Büyük Anadolu Girne Hotel ile protokol imzaladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD) Necati Özsoy başkanlığındaki yönetim kurulu, turistik tesislerle, tesislerde dernek üyelerine avantaj sağlayan protokoller imzalamaya devam ediyor.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ve UPTOWN Büyük Anadolu Girne Hotel arasında da protokol imzalandı. KTSYD yeni yönetimi üyelerine yönelik çalışmalarına devam ederken ülke turizminin önemli kuruluşlarından UPTOWN Büyük Anadolu Girne Hotel ile de iş birliği yaptı. Protokole göre KTSYD üyeleri, eşleri ve çocukları Uptown Otel Havuzuna giriş, yemek ve konaklamalarda indirimler uygulanacak. KTSYD Merkez binasında KTSYD – UPTOWN Büyük Anadolu Girne Hotel arasında imzalanan protokole dernek başkanı Necati Özsoy ve UPTOWN Büyük Anadolu Girne Hotel Erbi Enterprises Ltd. adına Salih Hürşit imza attılar. KTSYD yönetim kurulundan Ahmet Özsoy, Soydan Sakallı ve Necati Külahlılar da imza töreninde hazır bulundular.

