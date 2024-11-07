KTSYD Omaç Başat Turnuvası şampiyonu Tribün Kıbrıs

Tribün Kıbrıs, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile oynadığı final maçını 9 – 4 kazanarak KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda final heyecanı yaşandı.Gönyeli Halı Sahasında gerçekleştirilen turnuvada medya çalışanları 4 kurumda mücadele ettiler. Kutlay Malek’in yönettiği karşılaşmalar sonunda Tribün Kıbrıs ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) finalde karşılaştılar.Bir ay boyunca devam eden turnuvanın final maçı olan Tribün Kıbrıs – Bayrak Radyo Televizyon Kurumu maçını kalabalık bir seyirci kitlesi heyecanla izledi. Final maçına hızlı başlayan Tribün Kıbrıs ilk devreyi 6 – 1 önde tamamladı. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2. devrede farkı kapatmaya çalışsa da kontrollü oynayan Tribün Kıbrıs maçı 9 – 4 kazanmayı başarıp şampiyon oldu.KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üst üste 2. şampiyonluğunu elde eden Tribün Kıbrıs oyuncuları maç sonunda büyük sevinç yaşadılar.Maç sonunda hakem Kutlay Malek’e teşekkür plâketi KTSYD başkanı Necati Özsoy tarafından verilirken, turnuvada mücadele eden takımlar Yenidüzen ve Gelengül Production’a kupalarını KTSYD eski başkanları Songuç Kürşat ile Ogün Genç Kaçmaz verdiler.Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetiminin final oynayan tüm oyunculara madalya taktığı ödül töreninde 2. BRTK’ya kupasını verdi. Şampiyon Tribün Kıbrıs adına şampiyonluk kupasını Tribün Kıbrıs direktörü Kamer Sakallı ile Necati Külahlılar, aldılar. Tribün Kıbrıs’a KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası şampiyonluk kupasını, CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu ile KTSYD Başkanı Necati Özsoy birlikte verdiler.Tribün Kıbrıs oyuncuları ve seyircileri şampiyonluk kupasını aldıktan sonra büyük mutluluk ve gurur yaşadılar.Final maçının sonucu şöyle:Tribün Kıbrıs – BRTK, 9 – 4