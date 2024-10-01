KTSYD Omaç Başat Halı Saha Turnuvası başlıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası bugün başlıyor. Açılış maçı Bağımsız ile Tribün Kıbrıs takımları arasında oynanacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası bugün başlıyor.

Gönyeli Halı sahasında 2 Ekim 2024 Çarşamba günü oynanacak 2 maç ile başlayacak turnuvada 5 kurumdan medya çalışanları mücadele edecek.

Açılış maçında Bağımsız Gazete ile Tribün Kıbrıs takımları karşı karşıya gelecek.

KTSYD Turnuvasında karşılaşmaları Kutlay Malek yönetecek. Malek geçtiğimiz yıl da turnuvada oynanan maçları yönetmişti.

KTSYD OMAÇ BAŞAT FUTBOL TURNUVASI 2024 (GÖNYELİ HALI SAHAS))

TAKIMLAR

1-Bağımsız 2-BRTK 3-GELENGÜL 4-TRİBÜN 5-YENİDÜZEN

MAÇLARIN PRORGAMI ŞÖYLE:

1.MAÇLAR (2 EKİM ÇARŞAMBA)

BAY-YENİDÜZEN

SAAT 19.00 BAĞIMSIZ-TRİBÜN

SAAT 20.00 BRTK-GELENGÜL

2.MAÇLAR (9 EKİM 2024 ÇARŞAMBA)

BAY-TRİBUN

SAAT 19.00 YENİDÜZEN-GELENGÜL

SAAT 20.00 BAĞIMSIZ-BRT

3.MAÇLAR (16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA)

BAY-GELENGÜL

SAAT 19.00 TRİBÜN-BRTK

SAAT 20.00 BAĞIMSIZ-YENİDÜZEN

4.MAÇLAR (23 EKİM 2024 ÇARŞAMBA)

BAY-BRTK

SAAT 19.00 GELENGÜL-BAĞIMSIZ

SAAT 20.00 TRİBÜN-YENİDÜZEN

5.MAÇLAR (31 EKİM 2024 PERŞEMBE)

BAY-BAGIMSIZ

SAAT 19.00 BRTK-YENİDÜZEN

SAAT 20.00 GELENGÜL-TRİBÜN

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