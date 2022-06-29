banner762
banner815
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
28 0
Çay taştı, köprüler çöktü
Çay taştı, köprüler çöktü
19 0
 
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
47 0
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
26 0
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
24 0
Doyasıya bir eğlence yaşandı
Doyasıya bir eğlence yaşandı
74 0
"Hiç ders almıyoruz"
41 0
banner797
banner854

KTSYD ile KSTU arasında işbirliği protokolü imzalandı

banner476

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Arasında Poliklinik ve Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Alanında Tanı, Tedavi ve Araştırma işbirliği protokolü imzalandı

banner825
KTSYD ile KSTU arasında işbirliği protokolü imzalandı
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) arasında Poliklinik ve Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü alanında tanı, tedavi ve araştırma işbirliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokol Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde gerçekleşti. Protokole KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ile KSTU Rektörü Prof. Dr. İbrahim Levent Taner imza atarken dernek Eğitim Sorumlusu Çilen Ulusoy da imza töreninde yer aldı.
Protokol çerçevesinde, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) işbirliğinde Fizik Tedavi Klinikleri, Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri, Diş Hekimliği Klinikleri ve Beslenme Diyetetik Klinikleri alanındaki tanı ve tedavilerde üyelere ve yakınlarına indirimli sağlık hizmeti sunulacak. Ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerinde indirim sunulacak. Protokolün amaçları arasında taraflar arasında ortak projeler yürütmek, ortak bilimsel araştırmalar ve ihtiyaç halinde bilimsel toplantılar düzenlemek de yer alıyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.