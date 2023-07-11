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KTSYD Basın Günü mesajı yayımladı

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KTSYD Basın Günü mesajı yayımladı
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, Basın Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.
KTSYD Başkanı Necati Özsoy, mesajında şu ifadeler yer verdi:
“Kıbrıs’ta yayımlanan ilk Türkçe gazete olan Saded’in 1889’da yayın hayatına başladığı gün olan 11 Temmuz, “Basın Günü” olarak kutlanıyor.  Saded ile başlayan Türkçe gazetelerin sayısı yıllar içerisinde artarken, adanın dört bir yanında gerçekleşen sportif faaliyetler de bu gazetelerin sayfalarında yer bulmaya başlamıştı”
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinin spor yazarlarının daha iyi koşullarda mesleklerini sürdürebilmesi için bugüne kadar verdiği mücadeleyi bundan sonra da kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini kaydeden Özsoy, tüm basın mensuplarının Basın Günü'nü kutladı.
 
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