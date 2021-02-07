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KTFF’den,Günerman için başsağlığı mesajı

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KTFF’den,Günerman için başsağlığı mesajı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Eşref Günerman'ın vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun mesajında “Uzun yıllar ülke futboluna hizmet veren ve birçok sporcuya kucak açan Eşref Günerman'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Eşref Günerman'aTanrı’dan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
 
 
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