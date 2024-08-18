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KTAY 18 Eylül’de olağanüstü genel kurul yapacak

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KTAY 18 Eylül’de olağanüstü genel kurul yapacak
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Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği(KTAY) Başkanı Bahir çetinkaya’nın geçtiğimiz hafta ani bir kararla istifa kararı alması üzerine tüzük gereği olağanüstü genel kurla gidiliyor.
KTAY olağanüstü genel kurul toplantısı için asli üyelerin katılımı ile başkanlık ve yönetim kurulu seçimi için toplantı tarihi 18 Eylül 2024 saat 20:00 olarak belirlendi. Gönyeli Alayköy Belediyesi toplantı salonunda yapılması kararı alınan olağanüstü genel kurul toplantısı için başkan adayı olmak isteyenlerin, 03 Eylül 2024 saat 20:00’ye kadar yönetim kurulu aday listelerini tüzükte belirtilen dilekçeleri ile birlikte dernek yönetim kurulu sekreterine ulaştırması gerekiyor. Bu arada Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği başkanı Bahir Çetinkaya’nın istifası sonrasında dernek işlerini, genel sekreter Özgür Gökaşan yürütüyor.
 
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