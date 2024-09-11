Kozanköy’de şampiyonluklar kutlandı

10 Eylül 2024 Salı günü, The Heaven Restaurant’ta gerçekleştirilen görkemli bir organizasyonla Kozanköy SK, son 8 ayda üst üste kazandığı iki şampiyonluğu kutladı.

Ayşe Hızlıer Başkanlığındaki Kozanköy Spor Kulübü yönetimi gerçekleştirdiği dayanışma gecesinde camiaya gönül verenleri bir araya topladı.

Gecede kulübe maddi manevi katkı verek LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser başta olmak üzere, çeşitli işletme ve kişilere plaket takdim edildi.

Etkinlik boyunca Kozanköy ailesi, geçmişte elde edilen zaferlerin gururunu paylaşırken, yeni sezona yönelik umut dolu mesajlar verdi. Teknik ekip, oyuncular, yönetim ve taraftarların bir araya geldiği bu dayanışma gecesi, camianın moral kaynağı oldu ve gelecekteki hedefler için kenetlenme fırsatı sundu.

