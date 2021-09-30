Koltuk vergicilerde

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Üçüncü hafta maçları sonunda Gelir ve Vergi Dairesi liderliğini korudu. Turnuva Göçmenköy’de Aslan Bıçaklı Halı Sahası’nda devam ediyor. Son maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve program şöyle:

PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y P AV.

1.Gelir Vergi Dairesi 3 3 0 0 25 8 9 17

2.Merkezi Cezaevi 3 3 0 0 20 7 9 13

3.Devlet Hastanesi 3 2 0 1 14 12 6 2

4.KKTC Meclis 3 1 0 2 13 14 3 -1

5.Din İşleri 3 1 0 2 21 24 3 -3

6.Öğretmenler 3 1 0 2 23 29 3 -6

7.Orman Dairesi 3 1 0 2 14 20 3 -6

8.Telefon Dairesi 3 0 0 3 6 22 0 -16

3. HAFTA PROGRAMI

Din İşleri- Öğretmenler: 10-13

Merkez Cezaevi-Devlet Hastanesi: 4-2

Gelir ve Vergi Dairesi-Telefon Dairesi: 7-2

KKTC Meclis-Orman Dairesi: 8-3

