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Kolozali anısına rekora attılar

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Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar Ömer Kolozali Kupası müsabakalarının 2. Etabı tamamladı. Paralimpik Havalı Tüfek disiplinde Orkun Bozkurt ve Olimpik Havalı Tüfek disiplini yıldız kızlarda Ela Benli yeni KKTC rekorlarının sahibi oldular

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Kolozali anısına rekora attılar
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KKTC Atıcılık Federasyonunun faaliyet programı çerçevesinde düzenlediği faaliyetler devam ediyor.
02-03 Ekim tarihlerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena Spor Kompleksinde başlayan Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar Ömer Kolozali Kupası müsabakalarının 1.Etabı yüksek puanlarla tamamlandıktan sonra dikkatler 09-10 Ekim tarihlerindeki atışlara yönelmişti. Olimpik Havalı Tabanca ve Tüfeklerin kullanıldığı müsabakada atıcı sporcular, sınırlı zaman içerisinde belirlenmiş atım sayısını ayakta duruş pozisyonunda 10 metre mesafede sabit duran daire puanlamalı kart hedeflere zamana karşı mücadele vererek atışlar yaparak birbirlerine çok yakın puanlar elde ettiler.
Paralimpik Havalı Tüfek disiplinde Orkun Bozkurt ve Olimpik Havalı Tüfek disiplini yıldız kızlar (12-16 yaş) kategorisi atıcı sporcusu Ela Benli yeni KKTC rekorlarının sahibi oldular.
Müsabakalarda Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu (ISSF) ile Uluslararası Paralimpik Havalı Silahlar teknik kuralları ve Federasyonun müsabaka düzeni uygulandı.
 
 
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