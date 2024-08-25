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Koç ve Sapsızoğlu, Doğukan’ı tebrik etti

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Koç ve Sapsızoğlu, Doğukan’ı tebrik etti
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KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) başkanı Dursun Koç ile yönetim kurulu üyesi Hasan Sapsızoğlu, İstanbul’da düzenlenen 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışlarını KKTC Milli Olimpiyat Komitesi olarak yerine izlemek ve yarışmaya katılacak milli yüzücülerimize destek olmak için İstanbul’a gitmişlerdi.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin özel daveti üzerine, bu yıl 36'ncısı düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışlarını yerinde izleyen Dursun Koç ile Hasan Sapsızoğlu, yarışmayı genel klasmanda 2. sırada,25 – 29 yaş kategorisinde ise 1. sıradatamamlayan Doğukan Ulaç’ı tebrik ettiler.
Büyük gurur yaşatan Doğukan Ulaç’ın sudan çıktığı andan itibaren yanında olan Dursun Koç ile Hasan Sapsızoğlu, daha sonra diğer milli yüzücülerimiz, Osman Akkuş, Nermin Ulaç, Özgül Çetin, Hüseyin Çakır ve Boran Bora’yı da tebrik ettiler.
 
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