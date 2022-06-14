KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu’ndan Tekçam’a ziyaret

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu yöneticileri ve milli sporcuları T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ziyaret sırasında, Federasyon Başkanı Niyazi Demirel yaptığı konuşmada, 12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında, Türkiye’nin İstanbul şehrinde düzenlenen ve 52 ülkeden 3000’nin üzerinde sporcunun katıldığı 7.Uluslararası Kickboks Dünya Kupasında, KKTC Kickboks Milli Takımının kendi bayrağı ile yarıştığını ve Şampiyonada 1 Gümüş, 2 Bronz madalya elde eden Milli Takım sporcularının ülkemizi gururlandırdığını söyledi. Ayrıca başarılarından dolayı T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’ın kendilerini telefon ile arayarak kutladığını ve bunun kendilerini çok mutlu ettiğini, bu kapsamda bu nezaket ziyaretini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Böylesi başarıların ülke sporuna yön verenler tarafından takdir edilmesini ve maddi ve manevi destek beklediklerini de söyleyen Demirel, Mithat Tekçam’a şahsı ve Federasyonu adına ilgi ve alakaları için teşekkür etti.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, ziyarette yaptığı konuşmada ise, Federasyonu ve Milli Takım sporcularını başarılarından dolayı yeniden kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

