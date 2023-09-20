KKTC Kempo Milli Takım kafilesi Antalya’ya gidiyor

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli takımı Antalya’da gerçekleştirilecek olan İKF (Kempo Federasyonu) Avrupa ve Asya şampiyonasına katılmak üzere Antalya’ya gidiyor. 9-13 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin Antalya şehrinde gerçekleştirilecek olan ve iki şampiyonanın bir arada yapılacağı İKF Kempo Avrupa ve Asya şampiyonasına katılacak olan Kempo milli takım şampiyonaya iddialı hazırlanıyor.

KEMPO MİLLİ TAKIM KAFİLESİ

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından açıklanan Kempo milli takım kadrosunda

Lalin Ünlüsoy, Nehir Perçin, Büşra Turan, Kemal Delibaş, Arda Tıraki, antrenör Cuma Öztürk’den oluşan 5 sporcu, 1 antrenör 1 idareci olmak üzere kafile 7 kişiden oluşuyor. Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç’in kafile başkanlığındaki Kempo Milli takım kafilesi Türkiye’nin Antalya Kemer’de gerçekleştirilecek olan İKF Kempo Avrupa ve Asya şampiyonasına yaklaşık 60 ülkeden 220 sporcu katılacak.

3 BRANŞTA YARIŞILACAK

İKF (Kempo Federasyonu) Avrupa ve Asya şampiyonasında Kemal Delibaş Ful, Sabmission ve K1 de, Büşra Turan Semi, Arda Tıraki Semi, Ful, Nehir Perçin Semi, Ful, Kata, Lalin Ünlüsoy Semi Ful, Kata branşlarında yarışmalara katılarak başarılı dereceler almaya çalışacak.



