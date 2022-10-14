KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu eğitimlerini sürdürüyor

Ülkemiz adına yurtdışında birçok başarıya imza atan KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu;fitness sektöründe uzun yıllar görev alan tecrübeli antrenörleri “MASTER PERSONAL TRAİNER”belgesi ile taçlandırdı.

Düzenlenen üst seviye eğitim ile ülkemiz fitnes sektöründe ve KKTC HALTER VE Vücut Geliştirme Federasyonu çatısı altında önemli rol oynayan antrenörler Master Personal Trainer kursuna katılma hakkı kazandı.Master Personal Trainer kursu gündem konusu; fitnes konusunda toplum bilinci uyandırmak, fitnes yaparak sağlıklı nesillerin yetişmesi, güncel yaşamdaki hareketsizlikten kaynaklı oluşabilecek sağlık sıkıntılarının önüne geçmek, fitnes yaparak kişilerin yaşam kalitesini yükseltmesi olmuştur. Master Personal Trainer Seviyesi gelecek nesillerdeki fitnes antrenörlerine yol göstermek adına büyük önem taşımaktadır.



