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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı
19 Temmuz (19.07) Dünya Fenerbahçeliler Günü dolayısıyla KKTC Fenerbahçeliler Derneği tarafından balo düzenlendi.
Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, etkinliğe, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularından İbrahim Yavuz, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı oyuncularından ŞehmusHazer, KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Duygu Komsuoğlu, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.
Gecede düzenlenen açık artırmayla, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un imzası bulunan forma, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlanmak üzere Ali Başman tarafından satın alınırken; Futbol A Takımı oyuncularından Arda Güler ve Ali Koç’un imzaları bulunan forma Mehmet Saydam tarafından ve Futbol A Takımı oyuncularından BrightOsayi-Samuel tarafından imzalanan forma ise Ahmet Aktunç tarafından satın alındı.
 
 
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