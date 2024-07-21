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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı
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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü üye ve taraftarların katılımıyla Yeniboğaziçi’nde, baloyla kutladı.
Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilen baloya, Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularından İbrahim Yavuz, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Gecede açılış konuşmasını gerçekleştiren KKTC Fenerbahçeliler Derneği Genel Sekreteri Deniz Demircioğlu, “büyük bir heyecanla hazırlandıkları” baloya katılan misafirlere teşekkür etti.

Demircioğlu’nun ardından söz alan KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit, Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularından İbrahim Yavuz’un derneğin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü Balosuna gelerek kendilerini onurlandırdığını ifade ederek baloya, gösterilen yoğun ilgiye teşekkür etti.
Raşit şöyle devam etti: “Dünyadaki milyonlarca Fenerbahçeli gibi bizler de Fenerbahçe’mizin bayramı olan bu anlamı günü sizlerle birlikte paylaşacağımız için mutlu ve gururluyuz. Şampiyonluk parolasıyla başlayacağımız yeni sezonda Fenerbahçe’mizin başarıları ile en büyük mutlulukları yaşamayı diliyoruz. Umarım balomuzdan güzel anılarla ayrılırsınız.”
Konuşmaların ardından  KKTC Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan plaketlerin takdimi gerçekleştirildi.
Gecede, Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncuları tarafından imzalanıp Fenerbahçe Spor Kulübü Feneriumlardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi  Esin Güral Argat ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aktunç tarafından bağışlanan formalar, açık artırmayla satışa çıkarıldı.
Fenerbahçe marşları eşliğinde, atkı ve bayrak şovlarıyla devam eden gecede hediye çekilişi yapılarak zengin hediyeler geceye katılan  taraftarlarla buluşturuldu.
Anlamlı gece özel olarak yaptırılan sarı-lacivert pasta kesimi ile son buldu.
 
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