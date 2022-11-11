Kızılbaş Parkı’nda cimnastik şov sunulacak

Lefkoşa Türk Belediyesi ve SOS Çocukköyü Derneği işbirliğinde 12 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’ten itibaren bir dizi farklı aktiviteyle Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda çocuk haklarına farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenlenecek.
Tamamı halka açık ve katılımın ücretsiz olacağı aktivitelere KKTC Cimnastik Federasyonu da destek verecek. KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı Ada Cimnastik Kulübü, Kızılbaş Parkı’ndaki etkinliklere katılacak. Ada Cimnastik Kulübünün gösterisi saat 16.00’da başlayıp, 16.15’te sona erecek.
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