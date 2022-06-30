Kırkpınar Er Meydanı'nda 661. Buluşma

Türk'ün ata sporu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 661'incisi, bu yıl 1-3 Temmuz'da düzenlenecek

Dünyanın en uzun süre devam eden spor organizasyonlarından sayılan Kırkpınar'da bu yıl 2 binin üzerinde pehlivan güreş tutacak.

Giydikleri kispetle çayıra çıkacak pehlivanlar, kürsü yapmak için en iyi mücadeleyi sergileyecek.

Kırkpınar davulcularının güreş havaları pehlivanları peşreve, güreşseverleri de pehlivanların centilmenlik, yiğitlik dolu güreşlerini seyre davet edecek. Cazgır ise meydanda yiğitlikle öne çıkmaya gelen pehlivanları "Hayde bre koç yiğitler" diye salavatlayacak.

Önce minik pehlivanlar boy gösterecek

Kültürel mirasın edep ve adapla sergilendiği, yağın çayıra karıştığı efsanenin 661'incisi, 1-3 Temmuz'da gerçekleşecek.

Her pehlivanın kürsü yapma hayalini taşıyan, "Yağlı güreşlerin olimpiyatı" olarak değerlendirilen, geleneğin bazı değişikliklere rağmen korunduğu Kırkpınar, pehlivanların güreşmek istediği er meydanlarının başında geliyor.

Minikten teşvike, tozkoparandan ayağa, desteden başaltına diğer boylarda güreşen her pehlivanın hayali, "çayırın yıldızları" olarak anılan baş boyunda güreşmek. Kırkpınar izleyicisinin sonucunu en çok merak ettiği güreşler ise başpehlivanlık müsabakaları.

Cuma günü minik boy güreşçilerle başlayacak organizasyonda pazar günü gerçekleşecek başpehlivanlık final müsabakasında 40 dakika boyunca iki rakip, birbirine üstünlük sağlayamazsa "altın puana" geçilecek. Bu bölümde puan alan, galip sayılacak.

Edirne Belediyesince verilecek ödül de belediye encümenince başpehlivana 75 bin lira, ikinciye 48 bin lira, üçüncüye de 25 bin lira olarak belirlendi.

