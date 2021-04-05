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Kırışlar açık havada gerçekleştirildi

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Kırışlar açık havada gerçekleştirildi
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Taekwondo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen KKTC Kırış Müsabakaları önceki güngerçekleştirildi.
Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde açık havada ve bireysel olarak gerçekleştirilen müsabakalar büyük çekişme içinde geçti.Pandemiden dolayı yapılamayan yarışlar haftada iki organizasyon olarak yapılarak, faaliyet programındaki açıklar kapatılacak.
Dünya Şampiyonasına hazırlanan lisanslı performans sporcuları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi bahçesinde açık havada, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına  uyularak kendilerini  denediler.
Performans sporcularının son durumları  görmek için yapılan yarışmalar sonunda Milli Takım aday kadroları  belirlenecek.
BAYANLAR KIRIŞ MUSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori:      1.AleksandraGudonova         2.Duru Su Yenice       3.Ravza Tümay
2.Kategori:      1.Gizem Gürpınar                  2.Öncel Alyanak        3.Meliz Mina Kızıltaş
3.Kategori:      1.Hande Erşahinoğlu             2.Hira Nur Tümay      3.Gülcan Abdullah
4.Kategori:      1.Gülnaz Edalı                       2.Saltnat Omurova     3.Rabia Tarım
5.Kategori:      1.Açelya Ergin                       2.Hatice Alyanak       3.Tuba Şener
6.Kategori:      1.Elena Pakhomova
7.Kategori:      1.Ana Tüysüz
8.Kategori:      1.Pınar Akarpınar
ERKEKLER KIRIŞ MUSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori:      1.Emirhan Edalı                     2.Emir Kemal             3.Sadık Spelok
2.Kategori:      1.Özkay Ramiz                      2.Yusuf Seyhan Şen   3.Şakir A. Yağızsoy  
3.Kategori:      1.Agit Yenice                         2.Eren Külahçıoğlu    3.Çetin Çiftsüren
4.Kategori:      1.Denktaş Karamahmutoğlu  2. Arda Aslan Öztürk 3. Kıvanç Çağlin       
5.Kategori:      1.Efe Güleç                            2.Kerim Karpuz          3.Tuğra Tığ
6.Kategori:      1.Yunus Emre Tomak            2.NikitaGordeev        3.Taner Kara
7.Kategori:      1.Ahmet Faruk Kocabaş        2. Emir Kaflı              3.Sinan Kara
8.Kategori:      1.Şakir Yağızsoy
 
 
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