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Kikboksta muaythai semineri tamamlandı

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Kikboksta muaythai semineri tamamlandı
Kikboksta, muaythai sporcu – antrenör – hakem kursu seminerinde başarılı olan katılımcılar açıklandı.
KKTC Kickboks Federasyonu’nun 2021 yılı Faaliyet Programında yer alan Muaythai Sporcu / Antrenör / Hakem Kursu ve Semineri, 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.
Türkiye Muaythai Federasyonu MHK Başkanı Hamit Durmaz, 5.Kademe Teknik Direktör Halis Avşar ve 5.Kademe Teknik Direktör Yasin Urlu tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 17 sporcu, 19 antrenör ve 10 hakem başarılı oldu.
 
 
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