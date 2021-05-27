Kickboksta77 sporcu terfi etti

Kickboks Federasyonunun yaptığı 60. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 08-22 Mayıs 2021 tarihleri arasında, federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.
2021 yılı faaliyet programının ilk faaliyeti olan 60. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 08-22 Mayıs 2021 tarihleri arasında, federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı.
Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 77 sporcu başarılı olarak terfi etti.
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