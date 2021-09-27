Kickboksta kurs ve seminer tamamlandı

Kickboks Federasyonun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Kickboks Antrenör/ Hakem Eğitim Kursu ve Gelişim Semineri, 21-25 Eylül 2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul üyesi ve Teknik Kurul üyesi Ali Kale, tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 18 Antrenör ve 15 Hakem başarılı oldu.

