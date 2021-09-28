Kickboksta çifte heyecan

Kickboks Ligi 3. Ayak Müsabakaları ve 13. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde yapıldı

Kickboks Ligi 3.Ayak Müsabakaları ve 13.Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde büyük bir katılım ile yapıldı.

2021 Kickboks Ligi 3.AyakMüsabakaları ve 13.Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası, 26 Eylül Pazar günü, Mağusa’da Arena Spor Salonunda 8 dernekten 78 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum ve Point Fighting disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve şampiyonluk kupası, dernek başkanları, federasyon yetkilileri ve Ayda Tilki’nin ailesi tarafından verildi.

13.Ayda Tilki Kickboks Şampiyonasında, Aziz Spor Derneği 76 puanla 1’incilik, Erdem Akademi Spor Derneği 58 Puanla 2’incilik ve Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 44 Puanla 3’üncülük kupasının sahibi oldu.

