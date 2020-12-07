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Kickboksçulardan online ikincilikler

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Aziz Spor Derneği kickboksçuları, online katıldıkları World F-1 MartialArts Organizasyonuna 2 gümüş madalya elde ederlerken, Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel tarafından ödüllendirildiler

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Kickboksçulardan online ikincilikler
Kickboks sporcuları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini Temsilen Katıldıkları World F-1 MartialArts Organizasyonuna 2 gümüş madalya elde ettiler.
20-21 Mayıs 2020 tarihleri arasında, pandemi (Covid-19) nedeni ile internet üzerinden düzenlenen World F-1 MartialArts Organizasyonuna katılan Meryem Arslan, 15-17 yaş kızlarda, Kickboks Tekniği - RoundhouseKick dalında ikinci ve Batuhan Nihat Cerit 15-17 yaş erkeklerde Kickboks Tekniği – RoundhouseKick dalında erkelerde ikinci olmayı başardılar.
Sporculara, ikincilik sertifikaları 06 Aralık 2020, Pazar günü bağlı oldukları Aziz Spor Derneği salonunda KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel tarafından, sporcuların antrenörü Umar Aziz’in de hazır olduğu bir ortamda verildi. Federasyon başkanı her iki sporcuyu da kutlayarak başarılarının devamını diledi.
 
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