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Kickbokscular ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’na hazır

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KickboksMilli Takımı, 31 Ekim-06 Kasım 2022 tarihleri arasında Türkiye’nin Antalya/Kemer şehrinde düzenlenecek olan ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’na hazır

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Kickbokscular ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’na hazır
KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu,31 Ekim-06 Kasım 2022 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antalya/Kemer şehrinde düzenlenecek olan ISKA Dünya Kickboka Şampiyonası’nda Ülkemizi 1 Kafile Başkanı, 1 İdareci, 2 Hakem, 1 Antrenör ve 8 sporcudan oluşan Milli Takım Kafilesi ile temsil edecek.
Müzical Form, Point Fighting, KickLight ve MMA Grapling disiplinlerinde yarışacak olan Milli Takımımız, dün (31 Ekim 2022 tarihinde) ülkemizden ayrılarak şampiyonanın yapılacağı DAIMA Hotel & Spor Kompleksine yerleşti, kayıt ve tartı işlemlerini tamamladı. Bu gün (01 Kasım 2022 tarihinde)iki hakemimizin de katılacağı Hakem Semineri, Dünya Federasyonu Başkanı CorySchafer, Avrupa Federasyonu Başkanı Paul Hennessy,  Avrupa Başkan Yardımcısı Davut Sidal ve ülke başkanlarınında hazır bulunacağı Şampiyonanın Açılış Seremonisi gerçekleşecek. Yarın (02 Kasım 2022 tarihinde) öğlenden itibaren müsabakalar başlayacak.
     Milli takım Kafilesi şu isimlerden oluşuyor;
Kafile Başkanı; Niyazi DEMİREL
İdareci: Ümit NUSRET
Hakem: Vedat YAYAR, Şengül KIRMIZI
Antrenör:Tufan ŞİMŞEK
Sporcular:
Beren Nur ŞİMŞEK                         Yıldız Kız                     
Elifsu AKINCI                                Yıldız Kız
Tarık YAYAR                                 Yıldız Erkek
Abdülmennan GÖĞSÜAÇIK          Yıldız Erkek 
Süleyman Ali KURT                       Büyük Kız
Hasan KINAY                                 Büyük Erkek
Hasan Ali ÇEVİK                            Büyük Erkek
 
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