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Kickboksçular Cumhuriyet Kupası için yarıştı

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Kickboksçular Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Kickboks Cumhuriyet Kupası, Mağusa’da Arena Spor Salonu’nda 6 dernekten 53 sporcunun katılımı ile yapıldı.
Kickboks Cumhuriyet Kupası, Süper Minikler, Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıldönümü nedeniyle müzikli forum disiplinine yapıldı.    
Büyük coşkunun yaşandığı yarışlar sonunda Kickboks Cumhuriyet Kupası Şampiyonu Erdem Akademi Spor Derneği olurken, ikincilik kupasını Aziz Spor Derneği ve üçüncülük kupasını Şimşek Savunma Sanatları Derneği kazandı.
 
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