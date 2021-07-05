Kickboks ve Muaythai’ye müjdeli haber

IOC (International Olympic Committee), 10 Haziran 2021 tarihi itibarı ile Kickboks ve Muaythai Spor dallarının tam tanınmasını onayladı.
IOC (International Olympic Committee) yürütme kurulu, 10 Haziran 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Kickboks ve Muaythai Spor dallarının tam tanınmasını onayladı. Bu kararla Kickboks ve Muaythai spor dalları olimpik olma yolunda son viraja girmiş oldu.
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